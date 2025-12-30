PODCAST CANLI YAYIN

Sivil havacılıkta cezalar artırıldı! Sigara içene 23 bin: Lazer tutana 164 bin TL

Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları yüzde 25.49’luk yeniden değerleme oranına göre güncellendi.

para cezaları yüzde 25.49'luk yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre yeni cezalar şöyle belirlendi:

Uçuş izni almadan ya da uçuş planı doldurmadan uçuş yapan, uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira.
İHA ile yapılan izinsiz uçuşlara 98 bin 762 lira.


Uçak içinde sigara ya da elektronik sigara kullanan yolculara 24 bin 681 lira.


Uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle ya da diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymavan yolculara 24 bin 681 lira.


Güvenlik noktalarında taramaya ya da elle aramaya direnene de 32 bin 911 lira.

Havalimanında sivil kullanımına kapalı alana izinsiz girenlere 32 bin 911 lira.


Yerden havadaki uçağa lazer ışığı tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske atanlara 164 bin 613 lira.

