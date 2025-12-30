Sabiha Gökçen rekor kırdı: 11 ayda 41 milyonu geçti!

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad Yönetici Direktörü Dato İzani'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, açılışta, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktığını belirterek, "Bu yılın 48 milyonla kapatılmasını hedefliyoruz. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5.5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracak" dedi. Haluk Görgün de "Yaklaşık 70 milyon euroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu proje, Sabiha Gökçen'i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN