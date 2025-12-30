Sabiha Gökçen rekor kırdı: 11 ayda 41 milyonu geçti!

PODCAST CANLI YAYIN

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad Yönetici Direktörü Dato İzani'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, açılışta, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sadece 11 ayda, 2024'ün tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktığını belirterek, "Bu yılın 48 milyonla kapatılmasını hedefliyoruz. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5.5 milyon yolcu kapasitesi kazandıracak" dedi. Haluk Görgün de "Yaklaşık 70 milyon euroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu proje, Sabiha Gökçen'i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır" diye konuştu.

TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
Hesaplı emeklilik için yarın son gün: 1 Ocak'ta yüzde 79'u bulan fark olacak...
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
CHP'li Kuşadası Belediyesi işçilere Noel Baba kostümü giydirdi!
Uyuşturucu soruşturması moda dünyasına sıçradı! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var