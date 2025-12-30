MEB’den hayalet sınıflara darbe: 48 özel okul kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara yönelik denetimlerine bu yıl da kapsamlı şekilde devam etti. Bakanlık, 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı. Kanuna göre, "hayalet sınıf" kuran okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.

