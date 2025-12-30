İşveren ve tüketiciler yeni yıla yeni düzenlemelerle girecek! 2026'da neler değişecek?

Fotoğraf (AA) BÜYÜKŞEHİRLERE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itibaren 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarılacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar eşit uygulamaya tabi olacak. Ayrıca büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.

Fotoğraf (AA) PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği 2026'da devreye girecek. 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek. Artık havale veya EFT açıklamasına yalnızca "para", "ödeme" ya da "borç" yazmak yeterli olmayacak. Bankalar, kullanıcıları işlem sırasında belirli kategoriler arasından seçim yapmaya yönlendirecek. Ancak söz konusu seçeneklerde "gayrimenkul alım ödemesi", "motorlu taşıt alım ödemesi", "borç verme-ödeme", "hediye- bağış-yardım", "vergi-resim-harç", "tazminat- sigorta", "avukatlık-danışmanlık-müşavirlik", "sağlık", "kripto-dijital varlık", "şans oyunları-bahis", "eğlence-sosyal medya ödemeleri" gibi ifadelerin yer alması zorunlu olacak. Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Açıklamanın yapılmaması durumunda transfer gerçekleştirilmeyecek.

Fotoğraf (AA) FORM DOLDURULACAK

Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak. Finansal kuruluşlar, 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için "nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlayacak. Bu formda somut bilgi içermeyen, "diğer" veya "bireysel ödeme" seçeneklerinin seçilmesi durumunda da en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek. Özellikle 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde, işlemin dayanağını gösteren resmi belgeler talep edilebilecek. Konut alımlarında tapu, araç satışlarında noter evrakı, ticari işlemlerde ise fatura gibi belgeler bu kapsamda istenebilecek. Belge sunulmaması halinde bankalar işlemi gerçekleştirmeyecek.

Fotoğraf (AA) 12 PUNTO ZORUNLULUĞU Yazılı sözleşmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesinden teşhir edilen mal veya hizmetin haklı sebep olmadan tüketicilere satışından kaçınılmasına kadar bir dizi hükmü ihlal edenler hakkında, her bir işlem başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanacak. Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun teslim edilmemesi halinde satıcıya 3 bin 922 lira, Bakanlıktan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini temin etmeyen üretici ve ithalatçılara 2 milyon 13 bin 887 lira idari para cezası verilecek.