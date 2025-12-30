İspanya’ya 30 adet HÜRJET satıldı! 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in 30 adetlik satışı için İspanya ile 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandığını açıkladı. Teslimatların 2028 yılında başlamasının planlandığını açıklayan Görgün, "Cumhurbaşkanımız sayın Erdogan'ın liderliğinde; millî teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, Gök Vatan'da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz" dedi.

