Yüzyılın projesinde ilk kura çekiliyor! Bir hafta içinde 8 ilde hak sahipleri belirlenecek...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleyecek kura çekim süreci başladı. Noter huzurunda yapılacak kura ile asil ve yedek listeler belirlenecek. İlk kura bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilecek. 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacak. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

98 BİNİ DEPREM BÖLGESİNDE

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olacak bu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konutkira fiyatları dengelenecek. 1.5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkları daha da hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

240 AYA VARAN VADE

Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade ile sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u 65 metrekarelik 2+1, kalanı ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.



EN ÇOK GENÇLER BAŞVURDU

Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En çok başvuru 1 milyon 326 bin ile genç kategorisine geldi. Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini gençler, yüzde 40'lık kısmını diğer alıcılar oluşturacak.