Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik gün geldi! 8 ilde hak sahipleri bu hafta çekilen kurada belirlenecek...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar bugün çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

Fotoğraf (AA) ADIYAMAN'DA BAŞLIYOR

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, bugün başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Kura çekimi 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman'la devam edecek. Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenecek.