Vedat Işıkhan duyurdu! Asgari Ücret Desteği 2026’da 1.270 liraya çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Güçlü Destek, Güçlü İstihdam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, istihdamı destekleyecek politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda Asgari Ücret Desteği'ni 2026 itibarıyla bin 270 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" ifadesini kullandı.

GÜVENLİ İŞ YERLERİ DESTEKLENECEK

Hükümet iş kazalarını önleyici tedbirleri artırıyor. Bu kapsamda sıfır iş kazası ile çalışmalarını yürüten işletmelere mali destek ve müfredatta çocukları sağlıklı bir iş hayatına hazırlayacak eğitimlerin verilmesi sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayımlanan "2026-2030 İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi Taslağı" TOBB tarafından tüm meslek odalarına gönderildi.

Haber: Barış Şimşek