Türkiye Sigorta 11 ayda yüzde 45 büyüdü! Prim 129 milyar TL

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025 yılı faaliyetlerini ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini değerlendirdi. Çakmak, "Yılın 11 ayı itibarıyla Türkiye Sigorta olarak 129.2 milyar lira brüt prim üretimine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında büyüme kaydettik" dedi. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da yüzde 73'lük artışla, 452 milyar lira Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5.1 milyon katılımcı sayısına ve hayat prim üretiminde yüzde 112 artışla 26 milyar liraya ulaştıklarını söyleyen Çakmak, bu performansın sürdürülebilir büyüme stratejilerinin, yaygın dağıtım ağlarının ve etkin risk yönetimi politikalarının doğrudan bir yansıması olduğunu belirtti.

