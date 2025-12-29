Mehmet Şimşek açıkladı! Yapay zekâ ile kamuda 2 milyar liralık israf önlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında etkinliği artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla geliştirdiği Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'yle (BKMYBS) son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcamanın önüne geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu uygulamalarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetimi altyapısını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor, harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor. Ayrıca üretilen analitik çıktılarla karar alma süreçleri güçlü veri temelli bir yapıya kavuşturuluyor. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN