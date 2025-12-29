KÖYDES Projesi ile köylere yatırım yağdı! 20 yılda 195 bin proje tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın KÖYDES Projesi ile kırsal kesime bu yıl da yatırım yağdı. 2025 yılında tamamlanan 2 bin 846 proje sayesinde yüzlerce noktada köy yollarından içme suyu altyapısına, sulamadan atık su giderine kadar birçok temel ihtiyaç karşılandı. Kırsal kesimde 2005-2025 yılları arasında tamamlanan toplam proje sayısı 195 bin 315'e tırmandı. Köyler, Cumhuriyet tarihinin en yoğun yatırımlarını bu süreçte gördü.

DÖRT KOLDAN YATIRIM

2005'te başlatılan KÖYDES Projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 140 bin kilometre uzunluğunda köy yolu ya yapıldı ya da onarıldı. Suyu olmayan 6 bine yakın yerleşim yeri, ilk kez bu dönemde içme suyuna kavuştu. Küçük sulama yatırımlarıyla 100 bin hektara yakın tarım alanı sulamaya açıldı. 100 bini aşkın çiftçi ailesi bu sulama yatırımlarından yararlandı.

7 TRİLYON LİRA AŞILDI

Öte yandan il ve ilçelerin de dahil edildiği genel tabloya bakıldığında, son 23 yılda çevre ve şehircilik alanındaki toplam yatırım tutarı 7 trilyon 93 milyar liraya ulaştı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2002-2025 yılları arasında belediyelere ve kamu kurumlarına 28 bin 197 proje için destek sağlandı. Yalnızca son 1 yılda yerel yönetimlere 3 bin 787 proje kapsamında 96 milyar liralık kaynak aktarıldı.

Haber: Murat Yıldırım