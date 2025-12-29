KGM 175 işçi alımı İŞKUR başvuru: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro ve şartları neler?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Mezuniyet / Belge:

Makine, motor, torna, tesviye, otomotiv mekanikerliği, otomotiv elektromekanikerliği, otomotiv teknolojisi, iş makinesi bölümlerinden mezun olmak veya Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarımı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı belgelerinden birine sahip olmak

Deneyim: Kamu veya özel sektörde en az 2 yıl ilgili alanlarda çalışmış olmak

Asfalt Plenti Operatörü

(8342.20)

Yaş aralığı: 18–40

Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans

Zorunlu belgeler:

Asfalt Plenti Operatörü Yetiştirme Belgesi veya Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Belgesi

Ayrıca Ateşçi Kursu (Sıvı ve Doğalgaz) Mesleki Eğitim Belgesi

Asfalt Usta Yardımcısı

(8342.30 – Asfalt Üretim Tesisi Operatörü)

Yaş aralığı: 18–40

Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans

Zorunlu belgeler:

Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği Belgesi veya Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Belgesi

Ayrıca Ateşçi Kursu (Sıvı ve Doğalgaz) Mesleki Eğitim Belgesi

Aşçı

(5120.10)

Yaş aralığı: 18–40

Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans