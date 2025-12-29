KGM 175 işçi alımı İŞKUR başvuru: Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro ve şartları neler?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bünyesinde istihdam edilmek üzere 175 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla yayımlanan ilan bugünden itibaren 5 gün süreyle açık kalacak.
Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar başvuru süreci ve şartlara ilişkin detayları yakından takip ediyor. Belirli süreli olmayan sürekli iş sözleşmesi kapsamında yapılacak alımlarda; başvuru tarihleri, pozisyonlara göre aranan nitelikler ve yaş aralıkları netleşti.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
KGM'nin 175 işçi alımı için başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde gerçekleştirilecek. Adaylar esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden "İş Arayan" girişi yaparak, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Alımlar, farklı meslek gruplarını kapsıyor. Pozisyonlara göre aranan şartlar değişiklik gösteriyor. İşte öne çıkan kadrolar ve başvuru koşulları:
Ağır Makine Yağcısı
(7233.33 – İş Makineleri Yağcısı)
Yaş aralığı: 18–35
Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans
Mezuniyet / Belge:
Makine, motor, torna, tesviye, otomotiv mekanikerliği, otomotiv elektromekanikerliği, otomotiv teknolojisi, iş makinesi bölümlerinden mezun olmak veya Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarımı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı belgelerinden birine sahip olmak
Deneyim: Kamu veya özel sektörde en az 2 yıl ilgili alanlarda çalışmış olmak
Asfalt Plenti Operatörü
(8342.20)
Yaş aralığı: 18–40
Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans
Zorunlu belgeler:
Asfalt Plenti Operatörü Yetiştirme Belgesi veya Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Belgesi
Ayrıca Ateşçi Kursu (Sıvı ve Doğalgaz) Mesleki Eğitim Belgesi
Asfalt Usta Yardımcısı
(8342.30 – Asfalt Üretim Tesisi Operatörü)
Yaş aralığı: 18–40
Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans
Zorunlu belgeler:
Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği Belgesi veya Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Belgesi
Ayrıca Ateşçi Kursu (Sıvı ve Doğalgaz) Mesleki Eğitim Belgesi
Aşçı
(5120.10)
Yaş aralığı: 18–40
Eğitim: En az ortaöğretim, en fazla lisans
Mezuniyet / Belge:
Aşçılık veya ilgili bölümlerden mezun olmak ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olmak
Deneyim:
Kamu veya özel sektörde en az 2 yıl aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, pastacı, pide ustası veya soğuk mezeci pozisyonlarında çalışmış olmak
