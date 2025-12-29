Kayseri’de kışın erik-kiraz ateşi! Tanesi 100 lirayı aştı

Kış aylarında yurt dışından getirilen mevsim dışı meyveler yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, özellikle aşeren hamileler tarafından tüketildiği belirtiliyor. Kayseri'de erik ve kirazın kilogram fiyatı 3 bin ile 5 bin 500 lira arasında değişiyor. Manav Ekrem Kanarya, "En fazla eriğe talep var. 3 erik 300 liradan satılıyor. 5 adet paketli kiraz fiyatı ise 195 lira" dedi. Türkiye'nin her yerinden kendileri ile iletişime geçildiğini söyleyen Kanarya, "Kış döneminde yaz ürünlerinin bulunması çok zor. Tedarik edemeyenler bizlere ulaşıyor. En çok talep hamilelerden" dedi.

