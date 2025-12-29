Bakan Bolat uyardı! Asgari ücreti bahane eden fırsatçılara milyarlık ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücreti bahane edip fiyatlara zam yapmaya çalışan firmalara aman vermeyeceklerini belirtti. Bolat, "Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Hükümetimiz, sahada tüketicilerimizin satın alma gücünü korumak, refah ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında" dedi. Fiyat etiketi, fahiş fiyat ve stokçuluk düzenlemeleri ile aldatıcı reklamlara yönelik tedbirler gibi çok sayıda önlemi devreye aldıklarını ifade eden Bolat, bu kapsamda 11 ayda fırsatçılık yapan ya da haksız fiyat uygulayan işletmelere 2.5 milyar liranın üzerinde ceza kestiklerini söyledi. Bolat, "Rekabet Kurulu da yoğun çalıştı, o da soruşturduğu dosyalarda 211 firmaya 11 ayda 12.5 milyar lira cezai işlem uyguladı. Tüketici hakem heyetleri bu yıl 818 bin başvuru aldı ve bunlardan 775 binini karara bağladı. Karara alma süreci 3 aya kadar düşürüldü. Böylelikle 11 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, bu da çok önemliydi" diye konuştu.

