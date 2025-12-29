Aile ve Gençlik Fonu büyüyor! Faizsiz evlilik kredisi 2026’da 250 bin liraya çıkıyor

Gençlerin evliliğe adım atmasını kolaylaştırmak ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, 81 ilde uygulanmaya başlanırken, genç çiftlere faizsiz evlilik kredisi desteği sunuluyor. Projeye bugüne kadar 175 bin 782 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular kapsamında toplam 8 milyar 59 milyon lira tutarında kredi imkânı sağlanırken, 67 bin 331 çift faizsiz kredi desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Evlilik sürecine hazırlık kapsamında verilen eğitimlere ise 134 bin 856 genç katıldı.

OCAK'TA ARTACAK

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki kredi desteği, gençlere önemli finansal rahatlama sağlıyor. Faizsiz sunulan evlilik kredisi; 2 yılı geri ödemesiz ve 48 ay vade ile veriliyor. Bu yıl kredi tutarı 150 bin lira idi. 2026'da ise artacak. Başvuru anında eşlerden her ikisi 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin, en az biri 26-29 yaş aralığında ise 200 bin lira olarak uygulanacak.



ERTELEME HAKKI

Kredi kullanan çiftler, çocuk sahibi olmaları halinde her bir çocuk için 12 ay ek erteleme hakkından yararlanabiliyor. Bu uygulama ile hem gençlerin evliliğe teşvik edilmesi hem de çocuk sahibi olmanın desteklenmesi hedefleniyor.

EĞİTİM PROGRAMI

Proje yalnızca maddi destekle sınırlı kalmıyor. Evlilik öncesi eğitim programlarıyla gençlere aile içi iletişim, bütçe yönetimi, ebeveynlik ve sağlıklı aile yapısı konularında rehberlik ediliyor. Yetkililer, eğitimlerin daha sağlam ailelerin kurulmasına katkı sağladığını vurguluyor.

Haber: Resul Ekrem Şahan