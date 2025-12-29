PODCAST CANLI YAYIN

Aile ve Gençlik Fonu büyüyor! Faizsiz evlilik kredisi 2026’da 250 bin liraya çıkıyor

81 ilde uygulanan Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 176 bin başvuru yapıldı, 67 bin 331 çift 8 milyarlık kredi desteğinden yararlandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Aile ve Gençlik Fonu büyüyor! Faizsiz evlilik kredisi 2026’da 250 bin liraya çıkıyor

Gençlerin evliliğe adım atmasını kolaylaştırmak ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, 81 ilde uygulanmaya başlanırken, genç çiftlere faizsiz evlilik kredisi desteği sunuluyor. Projeye bugüne kadar 175 bin 782 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular kapsamında toplam 8 milyar 59 milyon lira tutarında kredi imkânı sağlanırken, 67 bin 331 çift faizsiz kredi desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Evlilik sürecine hazırlık kapsamında verilen eğitimlere ise 134 bin 856 genç katıldı.

OCAK'TA ARTACAK
Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki kredi desteği, gençlere önemli finansal rahatlama sağlıyor. Faizsiz sunulan evlilik kredisi; 2 yılı geri ödemesiz ve 48 ay vade ile veriliyor. Bu yıl kredi tutarı 150 bin lira idi. 2026'da ise artacak. Başvuru anında eşlerden her ikisi 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin, en az biri 26-29 yaş aralığında ise 200 bin lira olarak uygulanacak.


ERTELEME HAKKI

Kredi kullanan çiftler, çocuk sahibi olmaları halinde her bir çocuk için 12 ay ek erteleme hakkından yararlanabiliyor. Bu uygulama ile hem gençlerin evliliğe teşvik edilmesi hem de çocuk sahibi olmanın desteklenmesi hedefleniyor.

EĞİTİM PROGRAMI

Proje yalnızca maddi destekle sınırlı kalmıyor. Evlilik öncesi eğitim programlarıyla gençlere aile içi iletişim, bütçe yönetimi, ebeveynlik ve sağlıklı aile yapısı konularında rehberlik ediliyor. Yetkililer, eğitimlerin daha sağlam ailelerin kurulmasına katkı sağladığını vurguluyor.

Haber: Resul Ekrem Şahan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den A Haber’de flaş açıklamalar: "Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir"
D&R
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
İdefix
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz