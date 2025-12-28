Yeni asgari ücret sonrası fahiş zamma sert fren: Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulundu. Dünya ekonomisindeki durgunluğa rağmen Türkiye'de imalat sanayisinden tarım ve hizmetler sektörüne kadar birçok alanda büyüme yaşandığına işaret eden Bolat, ülke ekonomisinin son 5 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini söyledi. Bolat, 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle gerileme yaşayan ihracatın, 2021 yılından itibaren artmayı sürdürdüğünü ifade etti. "İHRACAT HEDEFİNDE 395 MİLYAR DOLARI DA GÖREBİLİRİZ" Başkan Erdoğan'ın bu yıl için belirlediği 390 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılarak kasım sonu itibarıyla 393 milyar dolar rakamına ulaşıldığını bildiren Bolat, "Böyle giderse 395 milyar doları da görebileceğiz. Bu yıl, 11 ayın 4'ünde aylık bazda ihracat rekorları kırdık, 11 ayın 9'unda aylık artış sağladık. İki ayda ihracatta takvim etkisi nedeniyle düşük oranlı gerileme oldu. İhracatı her ay artırarak 11 ayda 8,8 milyar dolar mal, yaklaşık da 5,5 milyar dolar hizmetler ihracatında artı değer sağladık. Yani 14,3 milyar dolar ilave etmiş olduk." dedi. Bolat, bu dönemde ithalatta yaşanan yükselişin ise altın ve binek otomobil ithalatındaki artıştan kaynaklandığını aktardı. TÜRKİYE DÜNYADA HİZMETLER TİCARETİNDE FAZLA VEREN 5'İNCİ ÜLKE KONUMUNDA Türkiye'nin güçlü bir sanayi, tarım ve hizmetler ülkesi olduğunu belirten Bolat, "Bu yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 civarında tamamlanacak. Hizmetler ihracatımızdaki net fazlamız geçen yıl 61,5 milyar dolardı, biz onun bu sene 63 milyar dolar veya üzerinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu da bizim cari işlemler açığımızı makul seviyelere, aşağıya çekecek. Dış ticaret açığının düşmesinde, hizmetler sektöründe verilen fazlanın önemli etkisi var. Türkiye, dünyada hizmetler ticaretinde fazla veren 5'inci ülke konumunda." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "OTOMOTİV VE EMLAK PİYASASINDAKİ MANİPÜLATİF OPERASYONLARA SON VERDİK" Bolat, Kovid-19 salgını sonrası küresel arz-talep dengesindeki bozulma ve oluşan talep patlamasının dünyada ciddi enflasyon baskısına yol açtığına işaret ederek bu dönemde Türkiye'de piyasayı canlandırmak, üretimi artırmak için düşük faizle ciddi yatırım ve işletme kredileri verildiğini anlattı. Bakanlık olarak bu süreçte sektörel yönetmelikler çıkardıklarını ve denetimleri artırdıklarını bildiren Bolat, özellikle otomotiv ve emlak piyasasındaki manipülatif operasyonlara son verdiklerini söyledi. Bolat, fiyat etiketi, fahiş fiyat ve stokçuluk düzenlemeleri ile aldatıcı reklamlara yönelik tedbirler gibi çok sayıda önlemi devreye aldıklarını ifade etti. FIRSATÇILIK YAPAN İŞLETMELERE 2,5 MİLYAR TL CEZA KESİLDİ Bu kapsamda 11 ayda fırsatçılık yapan ya da haksız fiyat uygulayan işletmelere 2,5 milyar liranın üzerinde ceza kestiklerini belirten Bolat, "Rekabet Kurulu da yoğun çalıştı, o da soruşturduğu dosyalarda 211 firmaya 11 ayda 12,5 milyar lira cezai işlem uyguladı. Tüketici hakem heyetleri bu yıl 818 bin başvuru aldı ve bunlardan 775 binini karara bağladı. Karar alma süreci 3 aya kadar düşürüldü, daha önce 6 aya kadar uzayabiliyordu. Böylelikle 11 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, bu da çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu. Bolat, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fırsatçıların ortaya çıkabileceğine ancak bu ücretin 2026 yılında geçerli olacağına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: ASGARİ ÜCRETİ BAHANE EDİP ZAM YAPMAYA ÇALIŞAN UYANIKLARA FIRSAT VERİLMEYECEK "Bu nedenle asgari ücreti bahane edip fiyatlara bindirme, zam yapmaya çalışan firmalara, asgari ücret artışı kadar zam yapmaya çalışan uyanıklar ya da fırsatçılara aman vermeyeceğiz. Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Hükümetimiz, sahada tüketicilerimizin satın alma gücünü korumak, refah ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında."