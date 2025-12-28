Gençlere iş KOBİ’ye nefes! KGF’den 80 milyar liralık dev destek

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Milli Eğitim Bakanlığı'yla planladıkları dış kaynaklı projeyle, özellikle mesleki eğitimini tamamlamış gençlerin hem istihdam hem de girişimlerine kefalet vereceklerini belirtti. TOBB Nefes Kredis'ne ilişkin bilgi veren Özegen, "2025'te 3 dilim TOBB Nefes Kredisi uyguladık. Şu ana kadar krediden faydalanan firma sayısı 60 bini aşıyor. KOBİ'lere işletme başına ortalama 1.5 milyon lira kredi kullanma imkanı sağladık" dedi. TOBB Nefes Kredisi'ni her işletmenin sadece bir kere kullanabildiğini belirten Özegen, 60 bin firmanın yaklaşık 80 milyar liralık kredi paketini KGF kefaleti aracılığıyla kullandığını anlattı.

