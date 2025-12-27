Yeşil dönüşümün haritası Turkuvaz'da çizildi
Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğu ele alındı.
Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde; iş dünyası, kamu ve yerel yönetimler bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yerelden Küresele Yeşil Kalkınma Modeli: Üreten ve Dönüşen Şehirler" özel oturumunda, "Yeşil dönüşüm, niyetle değil doğru planlama ve cesur uygulamalarla olur" dedi.
GELECEĞE KATKI
UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de zirvenin açılışında, "Sürdürülebilir, kapsayıcı bir gelecek; tek tek aktörlerin değil, ilkeler etrafında birleşen, sorumluluk alan ve birlikte hareket eden bir iş dünyasının eseri olabilir" diye konuştu. "Sıfır Atıktan Döngüsel Ekonomiye" oturumunda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sürdürülebilirliğin ekonomi, toplumsal dönüşüm ve rekabet gücüyle doğrudan ilişkili bütüncül bir kalkınma alanı olduğuna dikkat çekerken; ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy da "Sürdürülebilirlik, günlük hayatın içinde başlayan bir sorumluluk" mesajı verdi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ise "28 Aralık 2020'de sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlama sorumluluğuyla yola çıktık. Pandemi koşullarında bir webinar serisi olarak başlayan bu yolculuk, 2023'te Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi adıyla, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde fiziksel bir platforma dönüştü" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler de zirvenin Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşik niteliği taşıdığını belirtti.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞI
Zirve; Halkbank, Rams, Türk Talakom, Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, Cengiz Holding, THY, Vakıf Leasing gold sponsorluğunda, Duja Hotels, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Getir destek sponsorluğunda ve Trendyol yaka sponsorluğunda gerçekleştirildi.
5. YIL KUTLANDI
İnBusiness Dergisi'nin 5'inci kuruluş yıldönümü de zirvede kutlandı. Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğunun ele alındığı zirvede, bu alanda fark yaratan kurum ve liderler ödüllendirildi.