Yeşil dönüşümün haritası Turkuvaz'da çizildi

GELECEĞE KATKI

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de zirvenin açılışında, "Sürdürülebilir, kapsayıcı bir gelecek; tek tek aktörlerin değil, ilkeler etrafında birleşen, sorumluluk alan ve birlikte hareket eden bir iş dünyasının eseri olabilir" diye konuştu. "Sıfır Atıktan Döngüsel Ekonomiye" oturumunda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sürdürülebilirliğin ekonomi, toplumsal dönüşüm ve rekabet gücüyle doğrudan ilişkili bütüncül bir kalkınma alanı olduğuna dikkat çekerken; ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy da "Sürdürülebilirlik, günlük hayatın içinde başlayan bir sorumluluk" mesajı verdi. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ise "28 Aralık 2020'de sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlama sorumluluğuyla yola çıktık. Pandemi koşullarında bir webinar serisi olarak başlayan bu yolculuk, 2023'te Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi adıyla, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde fiziksel bir platforma dönüştü" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler de zirvenin Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşik niteliği taşıdığını belirtti.