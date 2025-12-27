PODCAST CANLI YAYIN

GAP’ta 50 bin dekar taşlık arazi tarıma kazandırılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde atıl durumdaki 50 bin dekar taşlık arazinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tarıma kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
GAP’ta 50 bin dekar taşlık arazi tarıma kazandırılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde atıl durumda bulunan 50 bin dekar taşlık arazinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tarıma kazandırılması hedefleniyor.Bölgenin üretim potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2.5 milyon dönüm taşlık arazi var. Bu taşlık arazilerin de tarıma kazandırılabilecek bölgeleri var. Biyoçeşitliliğin korunacağı alanlar var ve müdahale edilmemesi gereken farklı amaçlarla belki ileride işlevsellendirilme potansiyeli olan alanlar var. Biz bu 2.5 milyon dönüm alanda şu an bir analiz çalışmasını tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu. GAP Eylem Planı 2028 hedefi kapsamında yapacakları çalışmaları anlatan Maral, "Örneğin Bir hektar kuru tarım arazisini suluya dönüştürdüğünüzde yaklaşık 1.600 dolarlık bir katma değer artışı sağlıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Fahiş site aidatına Meclis freni
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?