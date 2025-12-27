GAP’ta 50 bin dekar taşlık arazi tarıma kazandırılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde atıl durumda bulunan 50 bin dekar taşlık arazinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle tarıma kazandırılması hedefleniyor.Bölgenin üretim potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2.5 milyon dönüm taşlık arazi var. Bu taşlık arazilerin de tarıma kazandırılabilecek bölgeleri var. Biyoçeşitliliğin korunacağı alanlar var ve müdahale edilmemesi gereken farklı amaçlarla belki ileride işlevsellendirilme potansiyeli olan alanlar var. Biz bu 2.5 milyon dönüm alanda şu an bir analiz çalışmasını tamamlamak üzereyiz." şeklinde konuştu. GAP Eylem Planı 2028 hedefi kapsamında yapacakları çalışmaları anlatan Maral, "Örneğin Bir hektar kuru tarım arazisini suluya dönüştürdüğünüzde yaklaşık 1.600 dolarlık bir katma değer artışı sağlıyorsunuz" ifadesini kullandı.