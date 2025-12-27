PODCAST CANLI YAYIN

Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor

Yeni yılda TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifiyle site aidatlarında kat maliklerinin onayı zorunlu hale getirilecek, onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle yüksek aidatların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Buna göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle yüksek aidatların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

