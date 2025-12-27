Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Buna göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak. Düzenlemeyle yüksek aidatların önüne geçilmesi amaçlanıyor.