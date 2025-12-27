PODCAST CANLI YAYIN

Ekonomide hedef tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun ocak ayından itibaren 20’li rakamlara gerileyeceğini, 2027’de ise tek hanenin hedeflendiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da esnaf kredilerinde desteklerin artırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde konuştu.
Bu yılın yüzde 30'un az üstünde bir enflasyonla kapandığını dile getiren Yılmaz, "Ocak ayı itibariyle 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı, 2027'de ise tek haneli rakamlara ulaşmak" şeklinde konuştu. 23 yıldan bu yana Türkiye ekonomisini 7.5 kat, kişi başı milli geliri de 5.5 kat civarında büyüttüklerini belirten Bolat ise "Esnaflara 2002'den önce yüzde 20 Hazine sübvansiyonlu verilen esnaf kredilerini 23 yıldır yüzde 50 olarak vermekteyiz. Esnaf ve sanatkarlarımız için destekleri iş yeri yatırımları ve ticari araç alımlarında 2.5 milyon liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.

