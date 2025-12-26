İstanbul Havalimanı’nda 2026 hedefi: 90 milyon yolcu

İstanbuL Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen, 2026 yılına önemli hedeflerle başladıklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl İstanbul Havalimanı'nda 90 milyona yaklaşan yolcuyu ağırlamayı hedefliyoruz" dedi. Bu yıl çok sayıda yeni hava yolu şirketini İstanbul Havalimanı'na getirdiklerini söyleyen Bilgen, şöyle konuştu: "116 hava yolu şirketi İstanbul Havalimanı'nda tarifeli şekilde sefer yapıyor. Hedefimiz önümüzdeki yıl 6 ya da 7 hava yolunu daha getirmek."