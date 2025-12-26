PODCAST CANLI YAYIN

İlk kura çekimi29 Aralık'ta Adıyaman'da

Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekileceğini açıkladı. Kurum, kuraların mart ayına kadar süreceğini, teslimatların ise 2026 yılı içinde başlayacağını bildirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın, 29 Aralık'ta çekileceğini açıkladı. Kurum, "İlk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek. İlk teslimatımızı da Mart 2027 dedik ama 2026 yılı içerisinde teslim edeceğiz konutlar var. Türkiye'deki 2 kentsel dönüşüm projesinden birisi İstanbul'da yapılıyor. Bunun yanında 'Yarısı Bizden' kampanyası yapıyoruz. Bu kampanyayı yeni yılda da devam ettireceğiz" dedi

