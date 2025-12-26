PODCAST CANLI YAYIN

GSS borçları siliniyor

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 11’inci yargı paketiyle, 1 Ocak 2016’dan önceki ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları ile gecikme zammı ve feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçildi. Düzenlemeden 1 milyon 477 bin kişi yararlanacak.

TBMM Genel Kurulu, 11'inci yargı paketini kabul etti. Teklifte, milyonları ilgilendiren genel sağlık sigortası (GSS) borçları ile ilgili de önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. SGK verilerine göre, şu anda kapsamda 1 milyon 477 bin kişi bulunuyor. Bu vatandaşların ödeyemediği veya unuttuğu 3.2 milyar liralık borç, hayata geçirilen bu düzenlemeyle tek kalemde silinecek.

