GSS borçları siliniyor

TBMM Genel Kurulu, 11'inci yargı paketini kabul etti. Teklifte, milyonları ilgilendiren genel sağlık sigortası (GSS) borçları ile ilgili de önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. SGK verilerine göre, şu anda kapsamda 1 milyon 477 bin kişi bulunuyor. Bu vatandaşların ödeyemediği veya unuttuğu 3.2 milyar liralık borç, hayata geçirilen bu düzenlemeyle tek kalemde silinecek.