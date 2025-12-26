Bankaların sunduğu fırsat arttı: Emeklilere 60 bin TL

2025 yılının sonuna yaklaşılırken, bankaların emekli yarışı hızlandı. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda tutarlar yükselişe geçti. Emeklilere sunulan avantaj 60 bin liraya kadar çıktı.Bu alanda ipi Halkbank göğüsledi.

Yeni kampanya kapsamında maaşını Halkbank'a taşıyan emeklilere faizsiz, 12 ay vadeli 30 bin lira kredi ve 12 bin liraya varan maaş promosyonu imkanı sunuluyor. Tüm emeklilere Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yılda 35 bin liraya varan indirim fırsatı tanınırken, otomatik fatura talimatına 3 bin 500 liraya varan ParafPara sağlanıyor.

Ayrıca 20 bin ATM'den ücretsiz işlem olanağı da bulunuyor. İnternet ve mobil şubede ücretsiz havale ile EFT ve FAST işlemlerinde de kolaylıklar var.

Halkbank, bu kampanya kapsamında emeklilere 60 bin liraya varan avantaj sunulduğunu belirtiyor. Pek çok banka da emeklilere 30 bin lira seviyesinde promosyon imkanı sunuyor. Rekabetle tutarların daha da artması bekleniyor.