Vergi denetiminde yeni sayfa! Bakan Şimşek detayları açıkladı

Genel Müdürlüğün yürüttüğü görevlerin Başkanlığa geçmesiyle bir başkan yardımcısı da münhasıran bu konuyla görevlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışılıkla mücadelede kurumsal kapasitesinin daha da artırılması amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) güçlerini birleştiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

GENEL MÜDÜRLÜK 2020 YILINDA KURULMUŞTU

GİB'in 2005 yılında kurulmasıyla birlikte Başkanlık bünyesinde başlayan risk analizi faaliyetleri, Vergi Denetim Kurulunun kurulmasıyla buraya devredilmiş, daha sonra yeniden Başkanlık görevleri arasına eklenmişti.

Risk Analizi Genel Müdürlüğü 2020 yılında kurulurken vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırma, bunların önlenmesine yönelik risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yürütme görevini üstlenmişti.

Genel Müdürlük, bugüne kadar ileri teknoloji analiz araçlarının kullanılması ve yapay zeka algoritmalarıyla destekli altyapı oluşturulması için çalışmalar yürüttü. Tek bir sistem üzerinden analiz imkanı sunan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi ile çalışmalar yapıldı.

GİB de ülke geneline yayılan teşkilatı, güçlü bilişim altyapısı ve geniş veri tabanıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında önemli kapasiteye sahip bulunuyor. Başkanlık, mükelleflerden alınan beyan ve bildirimler ile tapu, noter, sicil, banka, e-ticaret platformları ve ilan siteleri gibi diğer taraflardan da vergisel işlemlere ilişkin devamlı ve anlık veri alarak güçlü bir veri ambarı oluşturdu.