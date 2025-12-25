PODCAST CANLI YAYIN

Suriçi Çarşısı Birinci Etap'ın açılışı Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleşti

Meram Belediyesinin ve Konya tarihinin en kapsamlı dönüşüm adımlarından biri olan Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bir etap daha tamamlandı. 2. Etap ve Tescilli Ada Etabı’nın ardından 1. Etabın açılışı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriçi Çarşısı'nın önemine değinerek, Konya'nın tarihi hafızasının yer aldığı bu alanda yapılan çalışmanın yalnızca bir mimari yenileme değil, aynı zamanda bir medeniyet iddiası olduğunu söyledi. Selçuklu mirasının korunarak modern şehircilikle buluşturulduğu bu dönüşümü "Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurulan bir imza, bir mühür" olarak nitelendiren Bakan Kurum, özellikle şeffaf kubbe altında korunan Selçuklu dönemi hamam kalıntılarının, projenin kültürel değerini artırdığını ifade etti. Kurum, "Bir vizyon eseri olan bu proje şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

"SURİÇİ, MİSAFİRLERİNİ İHTİŞAMIYLA KARŞILAYACAK"

Konya ve ülke genelinde gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kente yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya olan sevgisini ve desteğini aktaran Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu proje ile şehrin hafızasını gün yüzüne taşıdık. Yılların yorgunluğu çökmüş bu alan artık ışıl ışıl parlıyor. Dante gibi işlediğimiz Suriçi, tüm ihtişamıyla misafirlerini selamlıyor. Bu dönüşümde yükselen modern işyerleri ve ofislerle konforlu bir alışveriş imkânı sunarken misafirler de Selçuklu'nun ihtişamına yeniden tanıklık edecekler."

"KONYA, DARÜLMÜLK KİMLİĞİNE YAKIŞIR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Suriçi dönüşümünün Konya için tarihi bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada Darülmülk'ün çok önemli bir parçasını daha yerli yerine koyuyoruz. Kimsenin dönüştürmeye cesaret edemediği Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı ve Suriçi Çarşısı'nda atılan her adım, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un verdiği cesaretle mümkün oldu." dedi.

Suriçi'nin Altın Çarşı, Mevlana Çarşısı, sur kapıları ve yakın bölgelerde yürütülen çalışmalarla bütüncül bir şekilde yeniden ihya edildiğini aktaran Başkan Altay, Larende Caddesi'nde yürütülen çalışmalarda Konya'nın dış surlarının ve Larende Kapısı'nın yeniden ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

'SURİÇİ, BİR ŞEHRİN YENİDEN DOĞUŞUDUR'
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, Suriçi Projesi'nin yalnızca bir kentsel dönüşüm değil, bir medeniyet tasavvuru ve medeniyetin yeniden canlandırılması olduğunu vurguladı. Projenin tamamının 163 bin m² alanı, 467 yapı, 690 parsel, 1.720 bağımsız bölüm ve 3.151 hissedardan oluştuğunu ve güncel rakamlarla maliyetinin 5,5 milyar TL'yi aştığını ifade eden Başkan Kavuş, ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Suriçi Dönüşüm Projesi'nde etap etap ilerliyoruz. 2. Etap büyük ölçüde hizmet vermeye başladı. Tescilli Ada Etabı bugün Sırçalı Hotel ve Suriçi Avlu Kafe olarak hizmet veriyor. 3. Etap, Larende Etabı ve Arkeolojik Park Alanı'nda da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."

Kavuş, özellikle 1. Etapta yer alan Selçuklu döneminin en büyük hamam kalıntısının jeodezik cam kubbe ile korunarak turizme kazandırılmasının, projenin tarihi yönünü güçlendirdiğini belirterek, "Bu kubbe sadece bir çatı değil; şehrimizin bin yıllık tarihine duyduğumuz saygının sembolüdür." diye konuştu.

