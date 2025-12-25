ŞOK Marketler’den pestisit hamlesi! Taze meyve-sebze 30 dakikada analiz edilecek

ŞOK Marketler Antalya'daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvarla taze meyve-sebzeler için raf öncesi pestisit analiz sürecini başlattı. Analizler artık dış laboratuvarlar yerine marketin kendi bünyesinde, 30 dakika içinde gerçekleştiriliyor. Pestisit değeri yönetmeliğe uygun görülen ürünlerin dağıtımları gerçekleştiriliyor. İlk etapta domates ile hayata geçirilen uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer meyve-sebze gruplarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Türkiye'nin pestisit konusundaki endişelerini gidermek istiyoruz" dedi.1

