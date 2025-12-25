Pasaport ve noter ücretleri yeniden belirlendi!

Noter, pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil işlemlerinde ödenecek bedeller ile değerli kağıtların bedelleri 2026 yılı için yeniden belirlendi. Yüzde 19 artışın yansıtıldığı düzenleme kapsamında pasaport bedeli bin 351 liraya, sürücü belgesi bedeli bin 690 liraya yükselirken; noter, banka çeki ve yabancılara yönelik belge ücretlerinde de artış yapıldı. Buna göre, pasaport bedeli 2026 yılı için bin 351 lira, ikamet izni bedeli ise 964 lira olarak tespit edildi.

