Konya’dan dünyaya üretim gücü! 97 sektörde 200’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan güçlü bir ticaret kültürünün üzerine inşa edilen sanayi altyapısı, girişimcilerin cesareti, özel sektörün dinamizmi ve iş dünyasının vizyoner bakışı sayesinde şehir, yalnızca Türkiye içinde değil, küresel ölçekte de rekabet gücünü giderek arttırıyor. Konya, bugün 97 farklı sektörde, 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, kendi markasını dünyaya taşıyan bir şehir konumuna geldi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, " Son yıllarda küresel ticaretin dalgalı seyrine, jeopolitik risklere, tedarik zincirlerindeki kırılmalara ve ekonomik belirsizliklere rağmen Konya'nın üretim, istihdam ve ihracat performansını istikrarlı şekilde artırması tesadüf değildir. Bu başarı; güçlü bir özel sektör, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş organize sanayi bölgeleri, çeşitlenen üretim yapısı ve Konya Ticaret Odası'nın üyelerini güçlendirmeye dönük kararlı çalışmalarının ortak sonucudur.

BİRÇOK SEKTÖR

Bugün Konya iş dünyası, geleneksel sanayinin sınırlarını aşarak yüksek teknolojili üretim, dış ticaretin derinleştirilmesi, dijitalleşme ve kurumsal dönüşüm gibi alanlarda da önemli adımlar atmaktadır. Konya ekonomisinin en güçlü yönlerinden biri, üretimin tek bir sektöre bağımlı olmamasıdır. Makine imalatı, otomotiv yan sanayi, döküm, tarım makinaları, gıda, ayakkabı, plastik, kimya, savunma sanayi ve daha birçok alanda gelişen sanayi yapısı, şehrimizi hem krizlere karşı dayanıklı kılmakta hem de sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturmaktadır. Konya, bugün Türkiye'nin ilk on ihracatçı şehri arasında yer almakta; mevcut potansiyeli ve girişimcilerimizin vizyonu ile orta vadede Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 3 seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef, hem şehrimizin üretim gücüne hem de Konya iş dünyasının küresel rekabete uyum sağlama kapasitesine olan güçlü inancımızın bir ifadesidir" dedi.



SANAYİYLE GÜÇLENEN ŞEHİR: KONYA

Konya, üretim ve ihracatta gösterdiği performans ile Türkiye'nin sanayide parlayan şehirlerinden biri haline geldiğini belirten Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen önemli açıklamalar yaptı: Konya'nın ihracatının yüzde 97'sinin sanayi mamullerinden oluştuğuna vurgu yapan Başkan Büyükeğen, Konya sanayisinin mozaikli bir yapıya sahip olduğunu aktardı. Büyükeğen, "185 ülkeye ihracat yapan sanayicilerimiz, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 3 milyar 152 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. İhracatımızın yaklaşık yüzde 97'sini sanayi mamulleri oluşturdu. Hemen her sektörde üretim yapılan şehrimizde, ihracatımızın ilk sırasında otomotiv endüstrisi, ikinci sırada makine ve aksamları devamında da hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü ile iklimlendirme sektörleri yer aldı. Türkiye'nin makine ihracatında 4., otomotiv endüstrisi ihracatında ise 7. il konumundayız" şeklinde konuştu.

SAVUNMADA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME KATKI

Konya'nın, Türkiye'nin gözbebeği savunma sanayinde de güçlü şehirlerden biri olduğuna vurgu yapan KSO Başkanı Büyükeğen, sektörde en fazla ihracat yapan 4. il olduklarının altını çizdi. Büyükeğen, şunları söyledi: "Savunma ve havacılık sanayinde, Konyalı sanayicilerimiz başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Şehir olarak sektördeki en büyük 4. ihracatçı konumuna yükseldik. Konya'mız, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde sektör ihracatını yüzde 25 artırarak, 187 milyon 785 milyon dolara ulaştı."

Haber: Muharrem Yağız