III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi yarın Turkuvaz Medya ev sahipliğinde yapılacak!

Turkuvaz Medya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zirvede; yeşil kalkınmadan döngüsel ekonomiye, iklim politikalarından yapay zekâya uzanan geniş bir gündem; kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun önde gelen isimleri tarafından ele alınacak. Zirvenin açılışı Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in konuşmasıyla başlarken, ardından UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü konuşma yapacak. Oturumlarda ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş, Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy gibi isimler yer alacak.

