Asgari ücret zammını fırsata çevirmek isteyenler göz açtırılmayacak!

Ticaret Bakanlığı, asgari ücrete yapılan artışı bahane edip fahiş fiyat artışı yapmayı planlayan işletmeleri uyardı: Müsamaha göstermeyecek, yaptırımları en ağır şekilde hayata geçireceğiz...

Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammını fırsata çevirmeyi planlayan firmaları uyardı. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 27 artırılarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Bakanlık, "Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğidir" açıklamasını yaptı.

MALİYET UNSURLARINDAN BİRİ
Asgari ücretin, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğunun, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığının vurgulandığı açıklamada, şöyle devam edildi: "Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır."

FAHİŞ FİYATI ŞİKAYET EDİN
Denetimlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşa da çağrı yapıldı: "Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları önem arz etmekte. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte. Gerekli hallerde para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecek. Fiyat istikrarını bozan, rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

