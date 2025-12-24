Yükselen Kadınlar yollarda! Girişimcilik Eğitim Tırı 8 şehirde umut dağıttı

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve kendi işlerinin sahibi olmalarını desteklemek amacıyla yola çıkan "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı", Karadeniz ve Batı Karadeniz hattı başta olmak üzere 8 merkezde durakladı. Her durakta ilgiyle karşılanan tır, profesyonel eğitimlerle kadınların iş fikirlerini projelendirmesine rehberlik etti.

Haber: Rana Büyüktaş