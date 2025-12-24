Tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranı belli oldu!

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Halen 22 bin 104 lira olan net asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibariyle yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olacak. Brüt asgari ücret de 26 bin 5 liradan 33 bin 30 liraya çıkacak. Asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya yükselecek.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararını, hükümet ve işveren heyetlerinin katılımıyla düzenlediği toplantıyla açıkladı. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça, her zaman olduğu gibi bundan en büyük faydayı vatandaşların göreceğini söyleyen Işıkhan, "Geçmişte nasıl olduysa, bundan sonra da her iyileşme, her ilerleme, her büyüme ve kalkınma, vatandaşımıza refah artışı olarak dönmeye devam edecektir. Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan, yapılan artışların çarşıda, pazarda, market raflarında, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Yapılan artışlarla vatandaşımızın satın alma gücünün korunması ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz" dedi. Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

'DENGEYİ GÖZETTİK'

Biliyoruz ki Türkiye'nin yarınları ancak bugünün, emek ve üretim gücünü, daha nitelikli hale getirerek güvence altına alınabilir. Bu anlayışla, asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en doğru ve en makul, ortak noktada fikir birliğine varmak, sadece mali kazanımlar için değil, aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Burada temel hedefimiz işçilerimizi de işverenlerimizi de memnun edecek, bir denge seviyesinin tespit edilmesidir. Bu sebeple açıkladığımız kararın bu dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba harcadığımızı özellikle vurgulamak isterim.



HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON HAFTA

Asgari ücretteki artış en düşük borçlanma ve ihya tutarlarını değiştirecek. 1 aylık doğum borçlanması 1 Ocak'tan itibaren 8 bin 321 lira 76 kuruştan 10 bin 569 liraya yükselecek. 1 aylık yurt dışı borçlanması da 11 bin 702 liradan 14 bin 864 liraya çıkacak. Askerlik dahil diğer hizmet borçlanmaları ile ihyada da hem asgari ücret hem oran artışı yaşanacak. 1 aylık borçlanma 8 bin 321 lira 76 kuruş, ihya da 9 bin 36 lira 91 kuruş iken, 1 Ocak'tan itibaren çifte artışla 14 bin 864 liraya ulaşacak.

ANNEYE YENİ ÖDEME

Yeni asgari ücret annelere verilen ödemeleri de artıracak. Doğum izninde olan annelere 112 gün için en az 64 bin 724 lira rapor parası ödenirken, bu tutar 82 bin 206 liraya yükselecek. Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme de artacak. Her ay için 12 bin 904 lira yerine 16 bin 389 lira ödenmeye başlanacak. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışana İŞKUR'un toplam ödemesi 25 bin 808 liradan 32 bin 778 liraya çıkacak.

HERKESE YANSIYACAK



İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşı en az 10 bin 402, en çok 20 bin 804 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212 lira (son 4 aylık ücret ortalaması net 28 bin 75 lira olanlara), en yükseği de 26 bin 424 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 13 bin 111, en çok 26 bin 223 lira verilecek.

KIDEM TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Bu yıl en düşük tazminat çalışılan her yıl için 26 bin 5 liradan hesaplandı. Bundan damga vergisi kesilerek, çalışılan her yıl için 25 bin 808 lira verildi. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 33 bin 30 liraya çıkacak. Net olarak da 32 bin 779 lira olacak.



İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. Ocak zammıyla asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 10 bin 223 liradan 12 bin 985 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 20 bin 446 liradan 25 bin 969 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 30 bin 670 liradan 38 bin 954 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 40 bin 893 liradan 51 bin 938 liraya yükselecek.

RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin günlük rapor parası halen yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide de 577,90 lira. Rapor alanlara Ocak ayından itibaren günlük en az yatarak tedavide 550,5, ayakta tedavide 733,99 lira iş göremezlik ödeneği verilecek.



STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde 3 bin 315, daha çok personeli olan yerlerde 6 bin 331 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 11 bin 52 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 4 bin 211 ya da 8 bin 422 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana da 14 bin 37 lira verilecek.



KİM NE ALACAK?



İşsize en az net 13 bin 111, en çok 26 bin 222 TL

Hastalanana günlük en az 550.5 TL

Doğum yapana en az 82 bin 206 TL

Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'dan aylık 16 bin 389 TL

Staj yapana 8 bin 422 TL

1 aylık doğum borçlanması en az 10 bin 569 TL

1 aylık askerlik/yurt dışı borçlanması en az 14 bin 864 TL