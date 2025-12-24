Kartlı harcamada rekor artış! Kasım’da ödeme tutarı 2.2 trilyon lirayı aştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Kasım'da yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266 milyar lira oldu. Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 142.3 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı 215.1 milyon, ön ödemeli kart sayısı 108.4 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre banka kartı sayısı yüzde 11 arttı.

