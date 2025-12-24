Elektrikte yeni dönem! 4 bin kWh üstüne çıkan vatandaşlar gerçek faturayı ödeyecek

Ocak 2026'da yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olanlar enerjinin gerçek maliyetini ödemeye başlayacak. Düzenlemeden az sayıda kişinin etkilenmesi amacıyla EPDK serbest tüketici limitini aşağı çekti.

LİMİT DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayınlanan karar çerçevesinde serbest tüketici limiti yıllık 750 kilovatsaatten 500 kilovatsaate düşürüldü. Böylece mevcutta hemen hemen herkes serbest tüketici konumuna erişirken, tüketiciler diledikleri bir tedarik şirketi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilecek. Böylece serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi, piyasa fiyatına endeksli fiyat da teklif edebilecek.

NASIL ALINACAK?

Tüketiciler elektrik hizmeti aldıkları tedarik şirketlerini değiştirme hakkına sahip. 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor. Bunun için tüketicinin şirketin çağrı merkezini arayarak ikili anlaşma yapması ve fiyat avantajı sağlanıp sağlanmayacağını sorması yeterli oluyor.

Haber: Barış Şimşek