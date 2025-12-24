Cevdet Yılmaz’dan Bakü mesajı! Türkiye–Azerbaycan enerji iş birliği güçleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak kardeş Azerbaycan ile her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu stratejik dönüşümün başarıyla sürdürülmesi bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi. Bakü'de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda konuşan Yılmaz, Azerbaycan'ın 2024 yılında yüzde 4.1 büyüme performansıyla bölgede öne çıkan bir ekonomi olduğuna dikkati çekti. Cevdet Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Azerbaycan ile ikili ticaretimizin geçen yıl 8 milyar dolara ulaştığını görüyorsunuz.

Bu sene petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve başka birtakım faktörler nedeniyle bir miktar gerileme olabilir ama bu geçici bir gerileme olacaktır. Amacımız Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmaktır. Bunu da sizlerle birlikte, iş dünyamızla birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz."