BDDK’dan kritik karar! Bankalarda enflasyon muhasebesi uygulanmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN