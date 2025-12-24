Bakan Bolat'tan fiyat istikrarı açıklaması: Piyasalarda artık aşırı oynaklık bulunmuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasalarda artık aşırı oynaklık bulunmadığını belirterek "Döviz dengededir, rezervler güçlüdür, temel mallarda fiyat istikrarı sağlanmıştır." dedi. Bolat, Türkiye-Azerbaycan 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği'nin (AB) 2019'da karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda Yeşil Mutabakat sürecini başlattığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin de 2021'de süreci benimsediğine ve gerekli mevzuatın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiğine değindi. Bolat, bu kapsamda temmuzda İklim Değişikliği Kanunu'nun kabul edildiğini aktararak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon piyasasına ilişkin süreçlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini 2021'de ilan ettiğini hatırlatan Bolat, ilk ara hedefin 2030 itibarıyla yüzde 50 karbonsuzlaşma olduğunu, İklim Değişikliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, özel sektörle koordinasyonun ise bugüne kadar Ticaret Bakanlığınca sağlandığını dile getirdi. Bolat, özel sektörü 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek uygulamalara hazırlamak amacıyla yoğun çalışmalar yapıldığının altını çizerek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın gübre, alüminyum, çelik, elektrik, çimento ve tekstil olmak üzere 6 sektörü kapsadığına işaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (İHA) Bu alanlarda faaliyet gösteren birçok firmanın bakanlıkça koordine edildiğini belirten Bolat, AB'nin uygulama takviminde erteleme yapıp yapmayacağının ilerleyen günlerde netleşeceğini, 2026 boyunca hazırlık sürecinin devam edebileceğine dair değerlendirmeler bulunduğunu aktardı. Bolat, Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında karbonsuzlaşma faaliyetlerini başarıyla yürüten firmaların artı puan kazanacağını, yükümlülüklerini yerine getiremeyen firmaların ise bu hakları piyasadan temin edebileceğini ifade ederek değişim piyasasının EPİAŞ tarafından kontrol edileceğini bildirdi. "TÜRKİYE'DEKİ YAŞAM STANDARTLARININ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR" İspanya'nın Türk şoförlerine yönelik taleplerine de değinen Bolat, yüksek ücret vaadiyle gerçekleşen bu transferlerin önemli bölümünde çalışanların bir iki yıl içinde Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Bolat, "Türkiye'deki yaşam standartları ve ücret koşullarının daha sürdürülebilir olduğu görülmüştür. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Vizesini alarak yurt dışına çıkan bir kişinin hukuken engellenmesi söz konusu değildir. Bu sürecin de benzer şekilde dengeleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.