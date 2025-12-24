Araştırma hastanelerine can suyu! Döner sermaye desteği geliyor
Döner sermayesi yetersiz gelen üniversite araştırma hastanelerine Sağlık Bakanlığı’ndan destek sağlanacak. Yükseköğrenim Kurumu Kanunu’nda yapılacak değişikle, Sağlık Bakanlığı’nın döner sermayesinden üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla destek ayrılacak. Ödenek, Bakanlık ile protokol imzalayan hastaneleri kapsayacak. Böylelikle sağlık hizmetlerinin, Ar-Ge’nin desteklenmesi sağlanacak.
Haber: Burcu Şen