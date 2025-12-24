Altın rekor tazeliyor! Onsu 4.498 doları gördü
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kazanırken, altın ve gümüş yeni bir rekor daha kırdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileri ile ABD-Venezuela geriliminin daha da artabileceği endişeleri kıymetli metal fiyatlarını desteklerken, altının onsu 4 bin 498 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece bu yıl yüzde 70 yükselen altın, 50’nci rekoruna imza attı. Ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Önceki günü 6 bin 107 liradan tamamlayan gram altın, dün 6 bin 192 lira ile yeni zirvesine ulaştı. Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı da dün 70 dolara çıkarak rekor tazeledi.
Giriş Tarihi:
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kazanırken, altın ve gümüş yeni bir rekor daha kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileri ile ABD-Venezuela geriliminin daha da artabileceği endişeleri kıymetli metal fiyatlarını desteklerken, altının onsu 4 bin 498 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece bu yıl yüzde 70 yükselen altın, 50'nci rekoruna imza attı. Ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Önceki günü 6 bin 107 liradan tamamlayan gram altın, dün 6 bin 192 lira ile yeni zirvesine ulaştı. Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı da dün 70 dolara çıkarak rekor tazeledi.