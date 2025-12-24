PODCAST CANLI YAYIN

Altın düştü mü yükseldi mi? 24 Aralık altın fiyatları

24 Aralık itibarıyla altın piyasasında yatırımcıların gözü fiyatlarda. Birikimini sarı metalden yana kullananlar altın cephesinde güncel fiyat tablosunu merak ediyor. Peki gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın alım-satım planı yapanlar için güncel rakamlar...

24 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Türü Alış Satış
Gram Altın 6.192,46 6.193,26
22 Ayar Bilezik 5.698,78 5.771,41
Altın (ONS) 4.490,20 $ 4.490,76 $
Altın ($/kg) 143.799,00 $ 143.817,00 $
Altın (Euro/kg) 170.280,00 € 170.302,00 €
Cumhuriyet Altını 40.129,00 40.952,00
Yarım Altın 20.052,00 20.571,00
Çeyrek Altın 10.035,00 10.288,00
Reşat Altını 40.161,47 40.984,95
Kulplu Reşat Altını 40.163,69 40.987,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.694,95 5.962,37
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.520,50 4.521,08
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.445,82 4.593,20
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 99.752,21 101.365,74
Kapalı Çarşı Beşli Altın 201.998,22 205.977,19
Gremse Altın 99.752,21 102.052,33
Ata Altın 41.147,79 42.194,12
Tam Altın 39.900,88 40.696,10
Külçe Altın ($) 144.600,00 $ 144.700,00 $
Has Altın 6.161,50 6.162,30
Hamit Altın 40.161,47 40.984,95

24 Aralık döviz kuru ne kadar oldu?

Serbest piyasada 42,8470 liradan alınan dolar, 42,8490 liradan satılıyor. 50,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,7330 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 42,8120, avronun satış fiyatı ise 50,6340 lira olmuştu.

