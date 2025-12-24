Altın düştü mü yükseldi mi? 24 Aralık altın fiyatları
24 Aralık itibarıyla altın piyasasında yatırımcıların gözü fiyatlarda. Birikimini sarı metalden yana kullananlar altın cephesinde güncel fiyat tablosunu merak ediyor. Peki gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın alım-satım planı yapanlar için güncel rakamlar...
24 Aralık itibarıyla altın yatırımcıları piyasadaki güncel fiyatları merak ediyor. Gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişimler alım-satım kararlarını şekillendirecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İşte piyasadan son rakamlar...
24 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu?
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|6.192,46
|6.193,26
|22 Ayar Bilezik
|5.698,78
|5.771,41
|Altın (ONS)
|4.490,20 $
|4.490,76 $
|Altın ($/kg)
|143.799,00 $
|143.817,00 $
|Altın (Euro/kg)
|170.280,00 €
|170.302,00 €
|Cumhuriyet Altını
|40.129,00
|40.952,00
|Yarım Altın
|20.052,00
|20.571,00
|Çeyrek Altın
|10.035,00
|10.288,00
|Reşat Altını
|40.161,47
|40.984,95
|Kulplu Reşat Altını
|40.163,69
|40.987,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.694,95
|5.962,37
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.520,50
|4.521,08
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.445,82
|4.593,20
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|99.752,21
|101.365,74
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|201.998,22
|205.977,19
|Gremse Altın
|99.752,21
|102.052,33
|Ata Altın
|41.147,79
|42.194,12
|Tam Altın
|39.900,88
|40.696,10
|Külçe Altın ($)
|144.600,00 $
|144.700,00 $
|Has Altın
|6.161,50
|6.162,30
|Hamit Altın
|40.161,47
|40.984,95
24 Aralık döviz kuru ne kadar oldu?
Serbest piyasada 42,8470 liradan alınan dolar, 42,8490 liradan satılıyor. 50,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,7330 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 42,8120, avronun satış fiyatı ise 50,6340 lira olmuştu.