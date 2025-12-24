24 Aralık itibarıyla altın yatırımcıları piyasadaki güncel fiyatları merak ediyor. Gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişimler alım-satım kararlarını şekillendirecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. İşte piyasadan son rakamlar...

(Anadolu Ajansı) 24 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Altın Türü Alış Satış Gram Altın 6.192,46 6.193,26 22 Ayar Bilezik 5.698,78 5.771,41 Altın (ONS) 4.490,20 $ 4.490,76 $ Altın ($/kg) 143.799,00 $ 143.817,00 $ Altın (Euro/kg) 170.280,00 € 170.302,00 € Cumhuriyet Altını 40.129,00 40.952,00 Yarım Altın 20.052,00 20.571,00 Çeyrek Altın 10.035,00 10.288,00 Reşat Altını 40.161,47 40.984,95 Kulplu Reşat Altını 40.163,69 40.987,20 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.694,95 5.962,37 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.520,50 4.521,08 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.445,82 4.593,20 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 99.752,21 101.365,74 Kapalı Çarşı Beşli Altın 201.998,22 205.977,19 Gremse Altın 99.752,21 102.052,33 Ata Altın 41.147,79 42.194,12 Tam Altın 39.900,88 40.696,10 Külçe Altın ($) 144.600,00 $ 144.700,00 $ Has Altın 6.161,50 6.162,30 Hamit Altın 40.161,47 40.984,95