2026 yılı pasaport ve kağıt tarifesi belli oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiren değerli kağıt ücretlerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte kimlik kartlarından sürücü belgelerine, pasaporttan diğer resmi belgelere kadar birçok kalemin bedeli yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle değerli kağıt fiyatları yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre kimlik kartı bedeli 220 liraya, sürücü belgesi 1690 liraya, pasaport defteri bedeli ise 1351 liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026'da uygulanacak değerli kağıt ücretleri netleşti.

Noter kağıdı ve beyanname 149 lira, pasaport 1351 lira, ikamet izni 964 lira olurken, sürücü belgeleri 1690 lira, kayıp kimlik kartı 440 lira olarak belirlendi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1- NOTER KAĞITLARI

DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ BEDEL (TL)
Noter kağıdı 149,00
Beyanname 149,00
Protesto, vekaletname, resen senet 298,00

DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ BEDEL (TL)
2- (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
3- Pasaportlar 1.351,00
4- İkamet izni (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) 964,00
5- (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
6- (Değişik: 14/1/2016-6661/3 md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 220,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 220,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 440,00
7- Aile cüzdanları 1.202,00

DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ BEDEL (TL)
8- (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
9- Sürücü belgeleri 1.690,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1.690,00
11- (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.)
12- Motorlu araç tescil belgesi 1.511,00
13- İş makinesi tescil belgesi 1.261,00
14- Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 95,00
15- Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 220,00
16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) 964,00
17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) 964,00

