Türkiye Sigorta'dan kadın girişimcilere acente desteği

Türkiye Sigorta ile Halkbank "Kadın Acentelerle Büyüyoruz" projesine imza attı. Proje dahilinde kadın girişimcilerin Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acentesi olma süreci kolaylaştırılacak. 3 yıl sonunda 500 acenteye ulaşılması ve asgari bin istihdam sağlanması hedefleniyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Proje özelinde bankamız tarafından kadın acente başına 1 milyon TL üst limitli finansman paketi sunulacak. Paket kapsamında; 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeli krediyi, kadın girişimcilere uyguladığımız avantajlı faiz oranlarıyla sunacağız. Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ve 100 bin TL üst limitli acentelik teminat mektubu ürünlerini hizmete alacağız. Paraf Üreten Kadın POS'u avantajlı komisyon oranı ile sunacağız" diye konuştu.

