PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Sigorta'dan kadın girişimcilere acente desteği

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak “Kadın girişimcilerin acente açma sürecini kolaylaştırıyor, eğitim ve mentörlüğün yanı sıra acentelik teminatında yüzde 50 indirim sunuyoruz” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye Sigorta'dan kadın girişimcilere acente desteği

Türkiye Sigorta ile Halkbank "Kadın Acentelerle Büyüyoruz" projesine imza attı. Proje dahilinde kadın girişimcilerin Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acentesi olma süreci kolaylaştırılacak. 3 yıl sonunda 500 acenteye ulaşılması ve asgari bin istihdam sağlanması hedefleniyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Proje özelinde bankamız tarafından kadın acente başına 1 milyon TL üst limitli finansman paketi sunulacak. Paket kapsamında; 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeli krediyi, kadın girişimcilere uyguladığımız avantajlı faiz oranlarıyla sunacağız. Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ve 100 bin TL üst limitli acentelik teminat mektubu ürünlerini hizmete alacağız. Paraf Üreten Kadın POS'u avantajlı komisyon oranı ile sunacağız" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Vakıf Katılım
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Trafik sigortasında sistem yenileniyor: Hasarsız sürücüye ödül hasarlıya zam kapıda!
Konser yolsuzluğu CHP'de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer'in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!
D&R
Aidat kabusu sona eriyor: Fahiş zamlar meclis freniyle durdurulacak! Yaptırım geliyor
Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80'e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek