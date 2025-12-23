Ticaret Bakanlığı Kooperatiflere 4.5 milyarlık kredi hacmi oluşturdu!

Ticaret Bakanlığı gözetiminde TESKOMB ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatifler için 4.5 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu. Program kapsamında, avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacağına dikkat çekildi.

