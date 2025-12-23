TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesinde sosyal harcamalara 2.3 trilyon lira ayrıldı!

TBMM'de kabul edilen 2026 merkezi yönetim bütçesinde giderler 18 trilyon 929 milyar, bütçe gelirleri ise 16 trilyon 216 milyar lira olarak öngörüldü. 2026 bütçesinin en önemli kalemlerinden birini de sosyal destekler oluşturdu: "Sağlık primi ödemelerine 157 milyar lira, 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç engellilere 106 milyar lira, sosyal konut finansmanına 100 milyar lira, engelli evde bakımına 90 milyar lira, engelli eğitim desteğine 56 milyar lira, doğum yardımına 44 milyar lira..."

