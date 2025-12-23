Savunma Sanayii gurur tablosu: Altay'ın Batu'su için geri sayım başladı!

Savunma sanayiinde attığı başarılı adımlarla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, yerli savunma ürünlerinin motorlarını da milli imkanlarla geliştiriyor. Son 23 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayiindeki yerlilik oranı, projelerin tamamının başarıyla sonuçlanmasının ardından daha da artacak.

300 BİN SAATLİK MÜHENDİSLİK: Yerli askeri kara aracı motoru TUNA, VURAN ve KİRPİ'lere entegre edilerek envantere girdi. TUNA için 52 ay boyunca 300 bin saat mühendislik çalışması yapıldı.

FÜZE MOTORLARI KULLANIMDA: ATMACA, SOM ve ÇAKIR füzeleri de yerli motorlarla kullanılıyor. ATMACA ve SOM için KTJ-3200, ÇAKIR için KTJ-1750, KARA ATMACA için KTJ-3700 jet motorları geliştirildi.

ANKA, PD 170 İLE DAHA YÜKSEK UÇACAK: ANKA ve AKSUNGUR için geliştirilen PD170 motoru, yüksek irtifalarda daha fazla güç sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu yıl, millİ motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELSAN üretimi mühimmatları ile hedefi tam isabet vurarak önemli başarıya imza attı.



İLK YERLİ VE MİLLİ UÇAK MOTORU TF 6000: Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 ANKA-3'e güç verecek. Yaklaşık 6 bin beygir güç üreten TF6000 Turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı.



MİLGEM İÇİN MAVİ BATU: MİLGEM gemilerinde MAVİ BATU çözümünün hayata geçirilmesi için test faaliyetleri tamamlandı. Marlin silahlı insansız deniz aracı (SİDA) için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7'nin entegrasyonları yapıldı.



ALTAY'IN BATU'SU İÇİN GERİ SAYIM: Altay tankı için geliştirilen BATU motoru ile yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı.



KIZILELMA MESAİSİ: KIZILELMA için üretilecek TF10000'ye yoğun mesai harcanıyor. KAAN'ın ana motoru TF35000 ve güç ünitesi APU60 için de hazırlıklar sürüyor.