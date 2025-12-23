Değerli metallerden yeni rekor geldi: Altının onsu rekor kırdı!

2025 yılı değerli metaller için 'altın' bir yıl oldu. Özellikle altın ve gümüş yıl içerisinde rekor üstüne rekor kırdı. Bu iki değerli metal yeni haftaya da rekorla başladı. Ons altın 4 bin 420 doları aşarak rekor kırarken, gümüş de yüzde 3.2 artışla 69.5 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte iç piyasada gram altının fiyatı da ilk kez 6 bin lirayı aştı.

GÜMÜŞTE % 140

Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceğine yönelik beklentilerle 2025 yılı başından bu yana yüzde 68'i aşan artış göstererek 3 bin ve 4 bin dolar seviyelerini ilk kez aşarken, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına imza atıyor. Ons gümüş ise bu yıl yaklaşık yüzde 140'lık yükseliş kaydederek altını açık ara geride bırakmış durumda. Bu sert harekette güçlü yatırımcı girişleri ve devam eden arz sıkıntıları belirleyici oldu.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ MESAJ

Analistler Aralık ayının altın ve gümüş için mevsimsel olarak güçlü geçtiğine dikkat çekti. Ancak altının yalnızca bu ay yüzde 4 seviyesinde yükseldiğini hatırlatan analistler, yıl sonuna yaklaşılırken işlem hacimlerinin düşebileceğini ve kâr satışlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.