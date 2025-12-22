Yeni asgari ücretle hesaplar sil baştan! Pazarlık hangi aşamada?

Milyonlarca ücretli çalışan ve işverenleri ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam konusunda sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta üçüncü toplantısını gerçekleştirmesi ve zamma ilişkin alternatifli rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte 2026 yılında işsizlik maaşından emeklilik ödemelerine birçok kalem sil baştan hesaplanacak. İşte detayları...

PAZARLIK HANGİ AŞAMAYA GELDİ?

Asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirdi. İlk iki toplantıda asgari ücret zammına altyapı oluşturacak veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen üçüncü toplantıda veriler ışığında ortaya çıkan zam rakamları ve senaryolar masaya yatırılacak.

İŞÇİ KANADININ TAVRI DEĞİŞTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, ilk iki toplantıya katılmadı. İşçiler komisyonun yapısı, enflasyon sepetindeki kriterler ve geçen yıl oluşan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere taleplerinin karşılanmasında ısrarcı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ikinci toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'e yaptığı ziyaretlerde işçi kanadının görüşleri bir kez daha alındı.

ZAM SENARYOLARI NE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Kulislerde asgari ücretin 27 bin ile 30 bin lira arasında şekilleneceği dile getiriliyor. İşveren temsilcilerine yönelik piyasa ölçümleri ise yüzde 25'i işaret ediyor. Bu durumda asgari ücret 5 bin 526 lira zamla 27 bin 630 liraya çıkıyor.

HANGİ KALEMLER DEĞİŞECEK?

Kıdem tazminatında en düşük tutar, işsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ-Kur primi, bireysel emeklilik kesintileri, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs. hizmet borçlanmaları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

BORÇLANMADA ÇİFTE ARTIŞ

TBMM'de yapılan kanun değişikliği ile doğum borçlanması hariç hizmet borçlanmalarında prim oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde en düşük askerlik borçlanması 14 bin 607, en yüksek de 109 bin 707 lira olacak. Bu durumda borçlanma yapacak kişiler, 31 Aralık 2025'e kadar başvurmaları halinde önemli miktarda avantaj elde etmiş olacak.

KİME, NASIL YANSIYACAK?

Asgari ücret yüzde 25 artarsa, en düşük kıdem tazminatı 32 bin 506 lira olacak. En düşük işsizlik maaşı 13 bin 2, en yüksek 26 bin 5 liraya yükselecek. BES kesintisi 975 lira, stajyer maaşı 8 bin 289 lira olacak.