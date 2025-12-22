Fiyat manipülasyonuna neşter

PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi' ile şehirlerin 3 boyutlu ikizlerini dijital ortama taşıyacak. Proje kapsamında 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması da hayata geçirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi' ile şehirlerin 3 boyutlu ikizlerini dijital ortama taşıyacak. Proje kapsamında 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması da hayata geçirilecek. Yapay zekâ temelli yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, taşınmazlarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye daha kolay ulaşacak. Bina yaşından konut içerisindeki oda sayısına kadar tüm detaylar bir tık uzaklıkta olacak. Piyasada sık sık görülen fiyat manipülasyonunun da büyük oranda azalması bekleniyor. Projenin 2026'nın ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılının ortasına kadar da 81 ilde hizmete alınması bekleniyor.

